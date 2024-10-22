Hamitköy’de Hırsızlık: İki Kişi Tutuklandı

Hamitköy’de bir işyerinin arkasında muhafaza edilen çeşitli eşyalar çalındı.16 Ekim 2024 tarihinde, gerçekleşen olayda çalınan eşyalar arasında 25 adet galvaniz su borusu, farklı ebatlarda kutu profil borular, 3 adet çanak anten ve 1 adet eski su ısıtıcısı bulunuyor. Olayın polise bildirilmesinin ardından yapılan soruşturmada, olayla bağlantılı olarak A.H.A. (61) ve N.A. (51) isimli şahıslar zanlı olarak tespit edilip tutuklandı.

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