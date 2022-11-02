Hamitköy’de iş kazası, bir işçi ağır yaralandı

Hamitköy'de meydana gelen iş kazasında 30 yaşındaki işçi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre bu sabah saat 09:00 sıralarında, Hamitköy’de Eşref Buba Sokak üzerinde bulunan bir işletmeye ait ambar olarak alan içerisinde, Rao Adnan SALEEM(E-30) işletmeye ait park halindeki van aracın arka bagaj kısmında oturduğu sırada, söz konusu van aracın raylı bagaj kapısının kendiliğinden aşağıya doğru adı edilenin üzerine kapanması sonucu ağır şekilde yaralandı.

Rao Adnan SALEEM, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor

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02/11/2022 13:23