Hamitköy’de kaçak et operasyonu!

Hamitköy’de bir araçta 264 kilo ağırlığında dana eti ile muhtelif araba parçaları bulundu…2 kişi tutuklandı

Hamitköy’de Mimar Mehmet Vahip Caddesi üzerinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından A.K.(E-42) ve H.D.’nin (E-44) araçlarında yapılan aramada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden KKTC’ye izinsiz olarak ithal edilen ve gümrüksüz olarak tasarrufunda bulunan 264 kilo ağırlığında dana eti ile muhtelif araba parçaları bulundu.

Dün akşam saat 21.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası bahse konu şahıslar tutuklandı.