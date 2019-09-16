Hamitköy'de puanlar paylaşıldı: 1-1

K-Pet Süper Ligin ilk hafta maçında Hamitköy ile Lefke 1-1 berabere kalarak puanları paylaştılar.

K-Pet Süper Ligin yeni takımı Hamitköy ile Lefke arasındaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Heyecan ve temponun yüksek olduğu mücadeleyi takip eden 400’ü aşkın futbolsever keyifli bir 90 dakika izledi. 2 takımın ama özellikle de Lefke'nin birçok pozisyona girdiği mücadelede konuk ekip iki kez direğe takıldı. Hamitköy, yıldız golcüsü Ebuka ile karşılaşmada 36. dakikada 1-0 öne geçti ve ilk devreyi önde kapattı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü ele alan Lefke, aradığı golü 73.dakikada Armstrong ile bularak skora dengeyi getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da başka gol atamayınca oldukça kalabalık bir seyirci kitlesi önünde oynanan karşılaşma 1-1 berabere sonuçlanırken, taraflar sezona birer puanla başladılar.



Yer: Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Halil Canaloğlu, Cemal Sarı

Hamitköy: Emre, Halil İbrahim, Hasan, Ömer (Dk.69 Hüseyin Çıdamlı),Peter, Aksel (Dk.78 Mahmut), Mert, Ebuka, Mehmet Çiçen, Oladele, İbrahim

Lefke: Mehmet Özeralp, Aykut, Isaac, Daniel, Semih, Yılmaz, Kasım (Dk.86 Aziz), Armstrong, Yakup, Fofana (Dk.55 MustafaTahsildaroğlu), Tuncay

Goller: Dk.36 Ebuka (Hamitköy), Dk.73 Armstrong (Lefke)

Kaynak: Halk Spor

