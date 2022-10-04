Hamitköy’de uyuşturucu operasyonuu!

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04/10/2022

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Hamitköy’de uyuşturucu operasyonuu!

Hamitköy’de dün akşam  Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen “Karanlık Operasyonu”nda  çeşitli miktarlarda uyuşturucu bulundu, 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, operasyonda,  ağaçlar altında gizlenmiş vaziyette yaklaşık 8 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde  ele geçirilirken,  üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet hassas teraziyi almak için olay yerine gelen Ö.E.(E-20), C.G.(E-28), U.K.(E-18) ve K.M.B.(E-20) suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

Bahse konu şahısların olay yerine gelmekte kullandıkları araçta yapılan aramada ise; içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 adet ucu yanık sarma sigara ve 1,5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

04/10/2022 13:06
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TAGS: Hamitköy, uyuşturucu, operasyon,
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