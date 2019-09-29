Hamitköy'den Çıkış Yok: 4-2
Süper Ligin yeni ekibi Hamitköy, ligin 3.haftasında konuk ettiği Binatlı'yı 4-2 mağlup etti.
29/09/2019
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K-Pet Süper Ligde üçüncü hafta mücadelesinde Hamitköy konuk ettiği Binatlı'yı 4-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.
Kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren golleri Peter, John ve Hasan Akkuyu(2) kaydederken, Binatlı'nın golleri Muammer Tip ile Moses'ten geldi. Bu sonuçla birlikte Hamitköy puanını 4'e çıkardı, Binatlı ise henüz puanla tanışamadı.
Yer: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Necmi Bulut, Cemal Sarı, Ahmet Özkurtuluş
Hamitköy: Emre, Halil İbrahim, Hasan, Ömer, Peter, Aksel, Mert, John, Agit, Oladele, İbrahim
Binatlı: Oğuzhan, Menteş, Debola, Berkem, Mehmet Neşe, Mehmet Ali, Bayram, Muammer, Habibi, Alattin, Moses
Goller: 4'Peter, 6'(P) John, 24' ve 79'Hasan Akkuyu (Hamitköy), 21'Muammer Tip, 43'Moses (Binatlı)