Hamitköy'den Çıkış Yok: 4-2

K-Pet Süper Ligde üçüncü hafta mücadelesinde Hamitköy konuk ettiği Binatlı'yı 4-2 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren golleri Peter, John ve Hasan Akkuyu(2) kaydederken, Binatlı'nın golleri Muammer Tip ile Moses'ten geldi. Bu sonuçla birlikte Hamitköy puanını 4'e çıkardı, Binatlı ise henüz puanla tanışamadı.

Yer: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Necmi Bulut, Cemal Sarı, Ahmet Özkurtuluş

Hamitköy: Emre, Halil İbrahim, Hasan, Ömer, Peter, Aksel, Mert, John, Agit, Oladele, İbrahim

Binatlı: Oğuzhan, Menteş, Debola, Berkem, Mehmet Neşe, Mehmet Ali, Bayram, Muammer, Habibi, Alattin, Moses

Goller: 4'Peter, 6'(P) John, 24' ve 79'Hasan Akkuyu (Hamitköy), 21'Muammer Tip, 43'Moses (Binatlı)

29/09/2019 11:58