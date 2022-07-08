Hamitköy’den defansa Sercan takviyesi

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08/07/2022

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Hamitköy’den defansa Sercan takviyesi

Süper Lig ekiplerinden Hamitköy, 2022 – 2023 sezonuna yönelik kadro planlaması çerçevesinde transfer çalışmaları devam ediyor.

Hamitköy, Küçük Kaymaklı’da forma giydiği dönemde ağır bir sakatlık yaşayan ve yaklaşık 3 yıl futboldan uzak kalan Sercan Çoban ile anlaştı. Maç eksiğini gidermek için İktisatbankası BTM İkinci Lig kulüplerinden Aslanköy’de futbola dönen Sercan Çoban ile anlaşan Hamitköy, deneyimli futbolcunun transferiyle savunmasına takviye yapmış oldu.

Hamitköy, Dani Kaolu ile yollarını ayırdıktan sonra stoperdeki boşluğu Sercan Çoban ile doldurmuş olacak.

 

08/07/2022 13:51
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