Hamitköy’den, Kaymaklı taraftarına jest

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, “Bize stadının kapılarını açan Küçük Kaymaklı’nın taraftarına biz de jest yapmak istedik. Her 2 takım taraftarı için de girişlerin bedava olması kararını aldık.” açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Birinci Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun 14. hafta maçında Hamitköy ŞHSK yarın saat 14:00’te Küçük Kaymaklı’yı, Utku Hamamcıoğlu’nun yöneteceği maçta, Şehit Hüseyin Ruso Stadında konuk edecek.

Sahası bakımda olduğu için ev sahibi olduğu maçları Küçük Kaymaklı’nın stadı olan Şehit Hüseyin Ruso Stadında oynayan Hamitköy’de Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, derbi maça girişleri bedava yapma kararı aldı.

Hamitköy kulüp başkanı Evren Mannaş, “Bize zor zamanımızda stadının kapılarını açan dost kulüp Küçük Kaymaklı’nın taraftarına biz de jest yapmak istedik. Bu nedenle de her 2 takım taraftarı için de girişlerin bedava olması kararını aldık. Dostça ve centilmence bir maç sonunda hak eden takım, maçı kazansın.”