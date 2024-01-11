Hamitköy’e, Gol Kralı patentli Türkiyeli golcü

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11/01/2024

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Hamitköy’e, Gol Kralı patentli Türkiyeli golcü

Birinci Ligde 2. devrede zirve hedefinde olacak olan Hamitköy, ara transferde kadrosunu takviye etmeye başladı.

Hamitköy, yollarını ayırdığı Türkiyeli oyuncusu Süleyman Şeb’in yerine yeni bir Türkiyeli oyuncu getirdi. Türkiye Bölgesel Amatör Ligde grubunda zirve mücadelesi veren Malatyaspor’dan transfer edilen Uğur Uğur, yeni takımına bugün resmi imzayı attı. Hamitköy ile ilk antrenmanına bugün çıkan Uğur Uğur, yeni takım arkadaşlarıyla tanıştıktan sonra düz koşuyla antrenmanı tamamladı.

Geçmiş sezonlarda Türkiye Birinci, İkinci ve Üçüncü Liglerde forma giyen forvet oyuncusu Uğur Uğur, Türkiye Üçüncü Ligde 2 kez Gol Kralı oldu. 35 yaşındaki golcü oyuncu Dardanelspor ve Lüleburgazspor’da Gol Krallığı yaşadı.

 

 

11/01/2024 12:43
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TAGS: Hamitköy, Gol Kralı, patentli, Türkiyeli
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