Hamitköylü avcılardan doğaya su takviyesi

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11/08/2024

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Hamitköylü avcılardan doğaya su takviyesi

Hamitköy Avcılık Atıcılık Birliği Derneği, kurak geçen Kış mevsimi sonrasında aşırı sıcak ve kurak geçen yaz mevsiminde doğadaki hayvanların susuz kalmaması için doğaya su takviyesi yapmaya devam ediyor.

Sami Değirmencioğlu başkanlığındaki Hamitköy Avcılık Atıcılık Birliği Derneği üyeleri Pazar günü sabahın erken saatlerinden itibaren Hamitköy ovasının birçok bölgesindeki su kaplarını suyla doldurdular.

Arızalı sulukların tamirini de yapan Hamitköy Avcılık Atıcılık Birliği Derneği üyelerine başkan Sami Değirmencioğlu, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

 

11/08/2024 13:48
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TAGS: Hamitköylü avcılardan doğaya su takviyesi
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