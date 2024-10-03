Hamitköylü’nün derdi trafik ışıkları…

Lefkoşa’nın en hızlı büyüyen bölgelerinden Hamitköy’ün trafik sorunu günden güne çözülmez hale geliyor.

Sabah ve akşam saatlerinde Hamitköy’ün içinden trafik ışıklarına çıkmak isteyen sürücüler dakikalarca beklemek zorunda kalıyor.

Yeşil ışık aralığının çok kısa olması sürücüleri bezdirirken gün içerisinde trafik Okmar 2 markete kadar dayanıyor.

Haber Kıbrıs’a ulaşan vatandaşlar, Hamitköylülerin, Tofaş ışıklarına bağlantı yolu istediklerini dile getirdi.

Hamitköy’den Tofaş ışıklarına bağlantı yolu olması halinde büyüyen Hamitköy’ün trafik yükünün ciddi şekilde çözüleceğine dikkat çeken vatandaşlar “Böyle bir yolun yapılması için imza mı toplamamız gerek” diye sorguladı.