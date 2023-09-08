Hamitköy’ün geleceği aydınlık

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08/09/2023

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Hamitköy’ün geleceği aydınlık

Hamitköy Spor Kulübü'nde, Evren Mannaş başkanlığındaki yönetim kurulu, alt yapıya önem vermenin karşılığını alırken, kulüp bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Hamitköy Futbol Akademisi (HFA) de gün geçtikçe büyüyor.

Deneyimli spor adamı Fırat Deniz koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren Hamitköy Futbol Akademisi’nde onlarca çocuk eğitim alırken, antrenmanların yapıldığı Esat Erdoğmuş Stadında adete bir futbolcu ordusu çalışıyor.

Hamitköy Futbol Akademisi’nden yetişen futbolcuları genç yaşta Hamitköy A Takımında kullanma stratejisini kullanan kırmızı siyahlılar, birçok genci futbolumuza kazandırıyor.

Alpcans Şirketinin sağladığı formalar ve malzemelerle çalışmalarını sürdüren Hamitköy Futbol Akademisi’nde çocukların mutluluğu da yüzlerine yansıyor.

 

08/09/2023 11:59
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TAGS: haber, kıbrıs
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