Hamitköy’ün genç kaptanı Altan

Birinci Ligde zirve hedefinde olan Hamitköy’de sezonun ikinci devresi ile birlikte takım kaptanlığına Altan Çocuk getirildi.

Hamitköy takım kaptanı Salih Adakan’ın polis okuluna gidecek olmasından dolayı kadrodan ayrılması üzerine Evren Mannaş başkanlığındaki Hamitköy yönetimi, teknik direktör Ahmet Sakallı ve ekibinin raporu sonrasında takımın kaptanlığına Altan Çocuk’u getirdi.

Alt yapısından yetiştirdiği futbolcuları küçük yaşta A Takıma alarak futbolumuza kazandıran bir kulüp özelliği olan Hamitköy’ün takım kaptanı 22 yaşındaki Altan Çocuk oldu. Genç yaşında kaptanlık pazubandını takmanın gururunu yaşayan Altan Çocuk, raket gibi kullandığı sol ayağı ve hücum bölgesindeki etkili futboluyla Hamitköy’e katkı koyuyor. Altan Çocuk, geçtiğimiz hafta Yılmazköy deplasmanında golü atan Uğur’a asisti yapan futbolcu da olmuştu.

Hamitköy alt yapısının futbolumuza kazandırdığı isimlerden biri olarak beğeni toplayan, 4 sezondur A Takımda forma giyen Altan Çocuk, Hamitköy’ün Yalova ve Yılmazköy maçlarında takım kaptanı olarak takımın başında sahaya çıktı.