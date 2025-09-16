Hamitköy’ün kuzey kısmındaki gölet yolu üzerinde çıkan yangın söndürüldü

Hamitköy’ün kuzey kısmındaki gölet yolu üzerinde çıkan yangında bitki örtüsü ve 3 çam ağacı yandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, saat 06.00 sıralarında, Hamitköy’ün kuzey kısmındaki gölet yolu üzerinde, henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, yangında yaklaşık iki dönümlük alan içerisindeki kuru otlar ile maki bitki örtüsü ve 3 çam ağacı yanarak zarar gördü.

Öte yandan, Alsancak’ta dün 14.50 sıralarında, R.B’nin (E-57) ikametgahının bahçesindeki kuru otları temizlemek amacıyla izinsiz yakması sonucu yangın kontrolden çıkarak avluda bulunan oto yıkama dükkanına ait garaj tentesi ile 2 tonluk plastik su deposuna sıçradı ve yanmasına neden oldu.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.