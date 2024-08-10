Hamitköy’ün transferleri Süper Lig’den

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10/08/2024

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Hamitköy’ün transferleri Süper Lig’den

 

Birinci Lig ekiplerinden Hamitköy 2024 – 2025 sezonu hazırlıklarını sürdürürken, transferlerle de kadrosunu oluşturuyor.

Hamitköy, Süper Ligden 3 futbolcuya imza attırdı. Emre Uysal, Seyit Geçici ve Mehmet Yapıcıel, Hamitköy teknik direktörü Ahmet Sakallı eşliğinde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attıkları imzalar ile resmen Hamitköy futbolcusu oldular.

Orta saha Emre Uysal Çetinkaya’dan bonservisli, kaleci Seyit Geçici China Bazaar Gençlik Gücü’nden kiralık, Cihangir’den forvet Mehmet Yapıcıel kiralık olarak Hamitköy’e transfer oldular.

 

10/08/2024 12:24
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TAGS: Hamitköy, spor, futbol
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