Hamleler sonuç verdi! Türkiye'nin risk puanı düşüyor...

Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaşla beraber 574 baz puan seviyelerine çıkan Türkiye'nin Kredi Risk Pirimi (CDS) atılan adımlar sonrası 358 baz puan seviyelerine kadar geriledi.

Türkiye'nin Kredi Risk Pirimi anlamına gelen Credit Default Swap (CDS) puanı ekonomide atılan adımlar sonrası ciddi seviyede geriledi.

Türkiye'ye karşı başlatılan ekonomik savaş ile beraber ülke CDS'leri 574 seviyelerini görmüştü.

Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı (YEP) ve kamu tasarrufları, Merkez Bankası'nın attığı kararlı adımlar ve BDDK'nın düzenlemeleri sonrası Türkiye'nin CDS'leri bugün 358 seviyelerini gördü.

CDS NEDİR?

Ülke CDS’leri ülkenin dış piyasalarda sattığı tahvillerin ve bonoların ana paralarının veya faizlerinin, ülkenin güç duruma düşmesi nedeniyle ödenememesi riskidir.

CDS uluslararası piyasaların ülkeye bakışını da yansıtıyor. Yabancı yatırımcının Türkiye’ye karşı yaklaşımını gösteren önemli göstergelerden biri olarak kabul ediliyor.