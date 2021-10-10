Hamsa: Hidrokarbonlar ikili ve bölgesel işbirliği için katalizör

Mısır’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Amr Mohsen Hamsa, Güney Kıbrıs ile Mısır arasındaki ilişkilerin çok iyi bir düzeyde bulunduğunu ve sürekli olarak yeni işbirliği yolları aranmakta olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesine verdiği demeçte, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini dile getiren büyükelçi, ekonomik işbirliği konusunda da büyük bir potansiyel bulunduğunu ifade etti.

Hamsa, çoğu kişinin bildiği gibi, bölgedeki hidrokarbon keşiflerinin, ikili ve bölgesel işbirliğinde önemli katalizör olduğunu savundu.

Mısır’daki doğal gaz sıvılaştırılma tesislerinde sıvılaştırılması amacıyla, Rum kesiminin sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisinde bulunan 12’nci parselde Afrodit yatağından Mısır’a doğal gaz taşınması için boru hattı inşa edilmesi için iki ülke arasında imzalanan anlaşmaya da değinen Hamsa, projenin hayata geçirilmesi için düzenli temas içinde bulunduklarını ifade etti.

Hamsa, Mısır’ın Kıbrıs sorununun, BM parametreleri ve BM Güvenlik Konseyi kararları içerisindeki çözümüne ilişkin çabalara yönelik ebedi ve istikrarlı desteğini vurguladı.

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10/10/2021 16:46