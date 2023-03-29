Hamza Yusuf, İskoçya'nın ilk Müslüman başbakanı oldu

İskoçya'da dün bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri seçilen Hamza Yusuf, bugün bölgenin ilk Müslüman başbakanı oldu. Yusuf, İskoçyaParlamentosu'nda yapılan oylamada İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı seçildi.

Hamza Yusuf 71 oyla göreve seçildi. Rakipleri İskoçya Muhafazakar Partisi lideri Douglas Ross 31, İskoçya İşçi Partisi lideri Anas Sarwar 22, İskoçya Liberal Demokrat Parti lideri Alex Cole-Hamilton ise 4 oy aldı.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta ilk kez Müslüman bir siyasetçi böylesine üst düzey bir görev üstlenecek.

Güney Asyalı göçmen ebeveynlerin çocuğu olan Yusuf oylama öncesi yaptığı konuşmada, "İskoçya Başbakanı adayı olarak sizin önünüzde olmak yaşadığım en büyük ayrıcalık" dedi.

Yusuf, "İskoçya'nın en güzel günleri önümüzde" diye konuştu.

SNP lideri Nicola Sturgeon, geçtiğimiz ay, sekiz yıldan uzun süredir parti liderliğini bırakacağını açıklamış ve 37 yaşındaki Hamza Yusuf dün ikinci turda parti üyelerinin yüzde 52'sinin oyunu alarak genel başkan seçilmişti.

Hamza Yusuf kimdir?

Eski İskoçya Sağlık Bakanı Hamza Yusuf, 2012'den bu yana özerk yönetimde adalet bakanlığı ve ulaştırma bakanlığı da yapmıştı.

Yusuf, yakın müttefiki Nicola Sturgeon'ın "halefi" olarak görülüyordu.

Hamza Yusuf'un babası Pakistan kökenli ve İskoçya'ya 1960'larda göç etti. Annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Yusuf da geçmişte sık sık ırkçılıkla karşı karşıya kaldığını söylemişti.

Yusuf, İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı olarak hizmet etmenin, "hayatımın en büyük ayrıcalığı ve onuru" olacağını söylemiş, "Bu, ailemin en çılgın hayallerinin ötesinde" demişti.

İskoçya'nın bağımsızlığa her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğunu savunan Yusuf, Birleşik Krallık'tan ayrılmaya karşı çıkanları da bağımsızlığa ikna edeceğini söylüyor.

2014'te rakipsiz şekilde Alex Salmond'ın yerine geçen Nicola Sturgeon ise İskoçya Ulusal Partisi'ni bölgedeki en hakim siyasi partiye dönüştürmüştü.

Ancak son yıllarda, özellikle bağımsızlık mücadelesinde en iyi stratejinin ne olduğuna yönelik tartışmalar SNP'yi bir nebze de olsa yıpratmış, Sturgeon görevi bırakma kararı almış, 2004'ten bu yana ilk kez üyelerin katıldığı bir oylamayla partinin liderliği için seçim yapılmıştı.

İskoçya'da dün bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) lideri seçilen Hamza Yusuf, bugün bölgenin ilk Müslüman başbakanı oldu. Yusuf, İskoçyaParlamentosu'nda yapılan oylamada İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı seçildi.

Hamza Yusuf 71 oyla göreve seçildi. Rakipleri İskoçya Muhafazakar Partisi lideri Douglas Ross 31, İskoçya İşçi Partisi lideri Anas Sarwar 22, İskoçya Liberal Demokrat Parti lideri Alex Cole-Hamilton ise 4 oy aldı.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ta ilk kez Müslüman bir siyasetçi böylesine üst düzey bir görev üstlenecek.

Güney Asyalı göçmen ebeveynlerin çocuğu olan Yusuf oylama öncesi yaptığı konuşmada, "İskoçya Başbakanı adayı olarak sizin önünüzde olmak yaşadığım en büyük ayrıcalık" dedi.

Yusuf, "İskoçya'nın en güzel günleri önümüzde" diye konuştu.

SNP lideri Nicola Sturgeon, geçtiğimiz ay, sekiz yıldan uzun süredir parti liderliğini bırakacağını açıklamış ve 37 yaşındaki Hamza Yusuf dün ikinci turda parti üyelerinin yüzde 52'sinin oyunu alarak genel başkan seçilmişti.

Hamza Yusuf kimdir?

Eski İskoçya Sağlık Bakanı Hamza Yusuf, 2012'den bu yana özerk yönetimde adalet bakanlığı ve ulaştırma bakanlığı da yapmıştı.

Yusuf, yakın müttefiki Nicola Sturgeon'ın "halefi" olarak görülüyordu.

Hamza Yusuf'un babası Pakistan kökenli ve İskoçya'ya 1960'larda göç etti. Annesi ise Kenya'da Güney Asyalı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Yusuf da geçmişte sık sık ırkçılıkla karşı karşıya kaldığını söylemişti.

Yusuf, İskoçya Özerk Yönetimi Başbakanı olarak hizmet etmenin, "hayatımın en büyük ayrıcalığı ve onuru" olacağını söylemiş, "Bu, ailemin en çılgın hayallerinin ötesinde" demişti.

İskoçya'nın bağımsızlığa her zamankinden fazla ihtiyaç duyduğunu savunan Yusuf, Birleşik Krallık'tan ayrılmaya karşı çıkanları da bağımsızlığa ikna edeceğini söylüyor.

2014'te rakipsiz şekilde Alex Salmond'ın yerine geçen Nicola Sturgeon ise İskoçya Ulusal Partisi'ni bölgedeki en hakim siyasi partiye dönüştürmüştü.

Ancak son yıllarda, özellikle bağımsızlık mücadelesinde en iyi stratejinin ne olduğuna yönelik tartışmalar SNP'yi bir nebze de olsa yıpratmış, Sturgeon görevi bırakma kararı almış, 2004'ten bu yana ilk kez üyelerin katıldığı bir oylamayla partinin liderliği için seçim yapılmıştı.

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29/03/2023 08:37