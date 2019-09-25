Hamzaoğlu'ndan Mağusa Türk Gücü'ne Ziyaret

Bir dönem Galatasaray'ın Teknik Direktörlüğünü üstlenen ve şampiyonluk yaşayan Hamza Hamzaoğlu, dün Mağusa Türk Gücü antrenmanını ziyaret etti.

Yıllarca Galatasaray ve Türkiye Milli takım formalarını taşıyan, Galatasaray da Teknik Direktörlük yıllarında Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda takımı şampiyonluğa taşıyarak, sarı-kırmızılı formaya 4. yıldızı getiren isim olan Hamza Hamzaoğlu, dünk öğleden sonra Mağusa Türk Gücü'nün gerçekleştirdiği antrenmanı ziyaret ederek teknik heyet ve futbolcularla tanıştı. Deneyimli isim, tecrübelerini MTG futbolcularıyla paylaşarak antrenmanı izledi. Antrenman sırasında MTG Kulüp Başkanı Koral Bozkurt, Onursal Bozkurt, yöneticilerden Kemal Mahirel ve Çağrı Aktuğ da yer aldı. MTG Başkanı Koral Bozkurt, Hamza Hamzaoğlu ile eşi Nergis Hamzaoğlu'na geçtiğimiz yılın imzalı şampiyon MTG forması hediye etti. Hamza Hamzaoğlu, Mağusa Türk Gücü futbol takımı ile bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

25/09/2019 08:28