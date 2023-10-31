Hamzaoğulları, 'Atama Hükümetin Yapmadıkları Yapamadıkları' konulu konuşma yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları Meclis Genel Kurulunda “Atama Hükümetin Yapmadıkları Yapamadıkları” konulu güncel konuşma yaptı.

Hükümete eleştirilerde bulunan Hamzaoğulları, artık hükümetin gitmesi gerektiğini, seçim zamanı geldiğini, çünkü hükümetin memlekette iradesinin kalmadığını savundu.

Ülkede hiçbir sistemin işlemediğini ileri süren Hamzaoğulları, ülkede harupların ne zaman alınacağının bile hala açıklanmadığını kaydetti.

Ülkede hiçbir konuda istikrar olmadığını öne süren Hamzaoğulları, elektrik fiyatlarına bugün yapılan zammı ve yapılan “alengirli” istihdamları da eleştirdi.

Artık yollarda gidilemediğini, ışıksızlıktan yayaların görünmediğini vurgulayan Hamzaoğulları, Karpaz’da eşek sorununun bile hala çözülemediğini kaydetti.

Hamzaoğulları, bu sorunun ciddi bağlamda ele alınması gerektiğini, planlama yapılması gerektiğini ifade ederek, eşeklerin arpa buğdayı telef ettiğini, 10 yıldır bu sorunların çözülemediğini söyledi.

Erenköy Lisesi ile ilgili ihalenin mayısta yapılacağının söylendiğini, ancak okulun yıkım kararını verecek mercinin ortada olmadığını, neden hiçbir işlem yapılamadığını soran Hamzaoğulları, “Neden, atama hükümet yüzünden” dedi.

Hamzaoğulları, taşımacılık konusunda Türkiye modelinin ülkeye ne kadar uyumlu olduğunun tartışılır olduğuna işaret ederek, ülkeye uyumlu olanın Güney’deki formül olduğunu kaydetti.

Türkiye veya Güney’deki formül de uygulanacak olsa, ilk yapılması gerekenin kooperatif değil, şirketleşme olduğunu söyleyen Hamzaoğulları, T izni verilmemesi gerektiğini, T izni verilmesiyle her gün birinin batıp, birinin çıkacağını söyledi.

Hamzaoğuları, küçük işletmeler birleştirilerek, ilçeler bazında şirketler oluşturulması önerisini dile getirdi.

Hamzaoğulları, muayenelerin nasıl yapılması gerektiğine de değindi.

Güncel konuşmalar ardından sözlü sorulara geçildi.

Önceki birleşimlerde kürsüden sorulan sözlü sorular bulunduğunu ifade eden Meclis Başkanı Zorlu Töre, CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın 23 Ocak 2022’den bugüne kadar verilen T izinlerine ilişkin sözlü sorusu bulunduğunu kaydetti.

Sözlü sorunun okutulması ardından cevap veren Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, göreve geldiği günden bu yana sadece Milli Eğitim Bakanlığı ile sözleşmesi olan kişilerin T izinlerinin yenilendiğini, bunun dışında hiç kimseye T izni verilmediğini kaydetti.

Sorular ardından Cumhuriyet Meclisi bugünkü çalışmalarını tamamladı. Meclisin bir sonraki birleşimi 6 Kasım Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.