Hamzaoğulları: Belediye seçimleri ertelenemez

CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları, erken genel seçimden sonra mecliste aritmetiğin değişeceğinş iddia ederek, şu andaki milletvekillerinden an az 20 kişinin meclise giremeyeceğini, söyledi.

Hamzaoğulları, “Bu kişiler, ya seçime giremeyecek, ya partisi barajı geçemeyecek ya da kendisi kazanamayacak” dedi.

Belediyeler Birliği Başkanının belediye seçimlerinin ertelenmesini istediğine, ancak bunun Anayasa’ya aykırı olduğuna vurgu yapan Hamzaoğulları, belediye seçimlerinin ertelenemeyeceğini,

CTP’nin 28 bölgede belediye başkan adayı çıkaracağını kaydetti.

Biray Hamzaoğulları, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan “Markaj” programına katılarak, Ali Baturay’ın sorularını yanıtladı.

“Büyükkonuk Belediyesi’ni geri almak istiyoruz”

Yedikonuk- Büyükkonuk arasında devam eden yol çalışmasına taş tedarik etmek için, bölge halkı açısından önemli bir sembol olan ‘Ayfodi Dağı’nın katledilmesiyle ilgili tepkilere değinen Hamzaoğulları, dağın korumak için eylem yapıldığını ama esas görevin Büyükkonuk Belediyesi’ne düştüğünü söyledi.

Büyükkonuk Belediye Başkanı’nın eyleme destek verip şov yapacağına, bölgedeki yetkili makam olarak bu çevre katliamını durdurması gerektiğini ifade eden Hamzaoğulları, “Bölgede daha etkin olunması için CTP olarak Büyükkonuk Belediyesi’ni geri almak istiyoruz. Şu andaki Belediye başkanı CTP’den aday olup kazanmıştı, daha sonra UBP’ye geçti. CTP olarak Yüksel Asım’ı başkan adayı gösterdik. Kazanıp, bölgeyi eski günlerine döndüreceğiz, eko günü canlandıracağız” dedi.

“Bölgeye ilgi arttı”

Hükümet edenlerin imar planını engellemek istemesine karşı Mehmetçik Belediye Başkanının yaptığı çadır eyleminin etkili olduğunu anlatan Hamzaoğulları, imar planının önü açılınca bölgeye ilginin arttığını ve para gelmeye başladığını vurguladı.

“Belediye seçimleri ertelenemez”

Belediyeler Birliği Başkanının belediye seçimlerini ertelemek istediğine, ancak bunun Anayasa’ya aykırı olduğuna vurgu yapan Hamzaoğulları, belediye seçimlerinin ertelenemeyeceğini vurguladı.

Hamzaoğulları, CTP’nin 28 bölgede belediye başkan adayı çıkaracağını kaydetti.

“20 kişi meclise giremeyecek”

Erken seçimden sonra mecliste aritmetiğin değişeceğine işaret eden Hamzaoğulları, “Şu andaki milletvekillerinden an az 20 kişi meclise giremeyecek. Bu kişiler, ya seçime giremeyecek, ya partisi barajı geçemeyecek ya da kendisi kazanamayacak” ifadelerini kullandı.

“İskele-Karpaz bölgesinde fakirlik devam ediyor”

İskele-Karpaz bölgesinde insanların geçim sıkıntısı yaşadığına vurgu yapan Hamzaoğulları, “Bizim bölgede, sigortası ödenmeyen ve eksik olan çok insan var. Geçmişte çıkan aflardan yararlandılar ancak fakirlik devam ediyor. İnsanlar sattıkları tarlalarla çocuklarının evini ancak yapıyor. Dövizden dolayı insanların yatırım yapması hayal oldu” şeklinde konuştu.

“Yaz aylarında küçük tatil köyleri güzel iş yaptı”

Bölgedeki otellerin katkısı hakkında konuşan Hamzaoğlulları, “Bafra’ya açılan otellerin ilk zamanlar faydası oldu. Yerel iş gücünden yararlandılar ancak daha sonra bu anlayış değişti, çalışanı ezdiler 10-12 saat çalıştırıldılar, bıktırdılar. Dıştan gelen iş gücüyle devam ettiler. Pandemiden dolayı turist gelmedi, döviz arttı, aldıkları para yetersiz kaldı. Yaz aylarında küçük tatil köyleri güzel iş yaptı. Yerli turist ve Rumlar geldi ancak genele baktığımızda bölgede büyük sıkıntı var” dedi.

“Zamlardan dolayı bölge halkı geçinemiyor”

4’lü hükümet döneminde hayat pahalılığının yüzde 29 olmasına rağmen yüzde 32 artış verdiklerini anlatan Hamzaoğlulları, “Çalışana hayat pahalılığı oranında artış verilmedi. Akaryakıt, ekmek ve tüp zamlandı. Döviz arttı. Bölge halkı geçinemiyor” şeklinde konuştu.

“Kamu Hizmeti Komisyonu ayda 4 kez münhal açmalı”

Partizanca istihdamlar yapmak yerine, kamuda verimliliğin artması için ihtiyaç olan yerlere sınavla nitelikli personel istihdam etmek için Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından ayda 4 kez münhal açılması gerektiğini savunan Hamzaoğulları, “Geçmişte adaletli sınavdan dolayı İskele-Karpaz Bölgesi’nden 200-250 kişi istihdam edildi” ifadelerini kullandı.

“Geçici öğretmenlerle ilgili düzenleme yapılmalı”

Eğitim sendikalarına çağrıda bulunan Hamzaoğulları, “4 yıl geçici öğretmenlik yapan bir kişi Atatürk Öğretmen Akademisi’nde hızlandırılmış eğitim alır ve Kamu Hizmeti Komisyonu’na girme hakkı kazanır. Geçici öğretmenlerle ilgili düzenleme yapılmalı, buna son verilmeli” diye konuştu.

“Karma oyun kaldırılmasından yanayım”

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda karma oyun kaldırılması veya kolaylaştırılmasıyla ilgili tartışmalara değinen Hamzaoğulları, “UBP Parti Meclisi’nde karar aldı ve karma oyu kaldırarak kutuplaştırma yapmak istiyor. Karar, Ad-Hoc komitede oybirliği ile geçmelidir. Partilerden biri ret verdiği anda yürürlüğe gitmeyecek. Bu nedenle bence oy vermede değişime gidilecek ve karma oy kolaylaştırılacak” dedi.

Kendisinin karma oyun kaldırılmasından yana olduğunu, CTP’nin de bu konuda tereddüdü olmadığını, kaldırılmasına onay verebileceğini ifade eden Hamzaoğulları, seçim barajının yükseltilmesine ise karşı olduğunu, seçim barajı örneğin yüzde 7 olursa 3 partinin meclise giremeyeceğini kaydetti.

“Bütçenin geçirilmesi için sabahlayacağız”

Seçime gitmeden önce 6 gün içinde bütçenin geçirilmesi gerektiğini anlatan Hamzaoğulları, “Bütçenin geçirilmesi için sabahlayacağız. Kendi adıma mecliste konuşma yapmak istiyorum ancak 21 muhalefet milletvekili var ve bu konuşmalar zaman alacak” diye konuştu.

“Sucuoğlu, erken seçime başbakan olarak girmek istiyor”

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun erken seçime başbakan olarak girmek istediğine, muhalefete ziyaret gerçekleştirmeden önce kafasında UBP-DP Azınlık Hükümeti yarattığına işaret eden Hamzaoğulları, “Sucuoğlu, dış politikadan dolayı CTP ile hükümet kurmak istemediğini açıklamıştı. Biz duruşumuzdan memnunuz, halkımızın desteğiyle birinci parti çıkacağız. Meclis artık aritmetiği yansıtmıyor. HP’den 3 kişi istifa etti 6 kişi kaldı. DP, üçe bölündü. YDP ikiye bölündü. TDP’nin ise durumu belli” ifadelerini kullandı.

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11/11/2021 16:54