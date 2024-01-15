Hamzaoğulları: Hükümet ne sağlığa ne eğitime ne de üretime önem verdi

Meclis Genel Kurulu toplantısında milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verildi.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları “Atama hükümet ve devlet” başlıklı konuşma yaptı. Halkın içinde vakit geçirdiği için sıkıntıları gözlemleyebildiğini ifade eden Hamzaoğulları “2024 yılının devletten maaş çekmeyen insanların en sıkıntılı yılı olacağını” öne sürdü.

Hamzaoğulları dövizin gidişatının bilirkişiler tarafından bile öngörülemediğini kaydetti.

TL olarak borçlanacak olanların borçlanması halinde yapacakları geri ödemenin çok yüksek olduğunu ifade eden Hamzaoğulları, hükümetin konut inşaatları konusunda verdiği vaatlere işaret etti.

Yüzde 50 hayat pahalılığı verildiğini söyleyen Hamzaoğulları, “Üreticilerin durumu ne olacak? Yem kaç para olacak? Et kaç para olacak? Süt kaç para olacak” diye sordu.

İstihdamlar konusuna da değinen Hamzaoğulları, ihtiyaç olan noktalara istihdam yapılmadığını öne sürdü.

Hamzaoğulları, hükümetin ne sağlığa ne eğitime ne de üretime önem verdiğini iddia etti.