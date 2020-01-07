Hamzaoğulları: Teşviklerin düzenlenmesi gerek!

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları meclis kürsüsünde “Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı ile Güney Kıbrıs Plakalı Araçların KKTC’de bulunan otellerden taşıdığı 3. ülke vatandaşlarının taşımacılığı” ile ilgili konuşma yaptı.

Güney Kıbrıs plakalı otobüslerin güneyden kuzeye yolcu getirebileceğini, burada hiçbir sıkıntı olmadığını vurgulayan Hamzaoğluları, bunun bir ayağının Dışişleri Bakanlığı, diğerinin Turizm Bakanlığı ve üçüncü ayağının da Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı olduğunu kaydetti.

Hamzaoğluları, Güney Kıbrıs’tan buraya yolcu getirilebildiğini ve Larnaka ile Baf Havaalanı’ndan Güney Kıbrıs plakalı otobüslerin transfer için Kuzey Kıbrıs’a geçebildiğini ancak aynı otobüslerin Kuzey Kıbrıs’tan üçüncü ülke vatandaşlarını alıp, Güney Kıbrıs’a götürmeye hakkı olmadığını kaydetti.

Buna izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Hamzaoğluları, Dışişleri Bakanlığı’nın bu konudaki çalışmalarının ne olduğunu sordu.

KKTC’ye geçen otobüslerin KKTC yasalarına göre denetlenmesi ve izin verilmesi gerektiğini ifade eden Hamzaoğulları, bu konuda verilen teşviklerin de düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Hamzaoğulları, bugünden itibaren konuyu her Salı gündeme getireceğini söyledi.

07/01/2020 17:12