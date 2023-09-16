Hamzaoğulları: Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız

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16/09/2023

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Hamzaoğulları: Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Biray Hamzaoğulları, yetkililerin harnup fiyatlarının cuma günü açıklanacağını söylemesine rağmen hiçbir açıklama yapılmamasına tepki gösterdi. 

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hamzaoğulları, "Cuma açıklanacak dediniz... Yine açıklayamadınız. Bir gave parası bile olmayacak açıklayacağınız rakam... Başka bahara kaldı bizim harup fiyatımız... Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız” ifadesini kullandı.
 

16/09/2023 18:18
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TAGS: Hamzaoğulları: Yüzünüze gözünüze bulaştırdınız
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