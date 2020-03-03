Hamzaoğulları:Haksız kazanç nereye kadar devam edecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yapılan güncel konuşmalarda İdlib’deki savaş, bazı sınır kapılarının kapanması, eğitim, balıkçılık, ve askerlik konuları ele alındı.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, profesyonel askerliğin değerlendirilebileceğini belirterek, savunmanın hibe bir bütçe olduğuna dikkat çekti.

Oğuz, mukaveleli askerlerle ilgili 2015’te çıkan bir yasayla bazı iyileştirilmeler yapıldığını, sorunların bir nebze çözüldüğünü kaydederek, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Dursun Oğuz, mukaveleli erbaş uzman asker bulunamayacak günlerin gelebileceğini çünkü ücret ve şartlarının cazip olmadığını kaydederek, buna yönelik çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Oğuz, Güven Yapı Koop ile ilgili statü farklılıklarını giderme yönünde çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Oğuz, askerlikle ilgili Türkiye’de alternatiflerin getirildiğine işaret ederek, ülkede bunların yapılmasının maddi kaynakla mümkün olabileceğini belirtti.

HAMZAOĞULLARI

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın Balıkçılıkla İlgili Vermiş Olduğu Doğrudan Gelir Desteği” konusunda konuşma yaptı.

Hamzaoğulları, balıkçılık yapan Doğrudan Gelir Desteği’nin 331 kişiye verildiğini ancak sosyal sigortasını yatıran kişi sayısının 64 olduğunu söyledi. Hamzoğulları, “64 kişi sosyal sigortasını yatırıyorsa, 260 kişi fazlalığı nasıl buluyorsunuz? Bu para neye dayanarak verildi” diye sordu

Balıkçılıkla evini geçindirmek isteyen kişilerin neler yapması gerektiğini soran Hamzaoğulları, teşviklerin ne zaman ve nasıl verileceğini sordu.

“Bu yanlışlığı kim ne zaman nasıl düzeltecek” diyen Hamzaoğulları, haksız kazancın nereye kadar devam edeceğini sorarak, sadece bir tüzükle bu sorunun çözülebileceğini söyledi.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, destek yasası kapsamına göre 331 kişinin doğrudan gelir desteği alma hakkı bulunduğunu ve yasal olmayan bir durum olmadığını belirtti.

Denizden daha fazla ekonomik değer sağlamak gerektiğini dile getiren Oğuz, eldeki teşvikleri verimli halde kullanmanın önemine işaret etti.

Sınır ve yasaklarla değil, hak edilene göre teşvik verilmesinin önemine değinen Oğuz, yeni bir yasal çalışma yapıldığını kaydetti.

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre “İdlib’deki Şehitlerimiz ve Kıbrıs’ta Sınır Kapıları” konusunda konuştu.

Şehit düşen tüm Mehmetçiklere rahmet dileyen Töre, kutsal şehitlerin özgürlük ifade ettiğini belirtti. Şehit ve gazileri unutmamak gerektiğini dile getiren Töre, Kıbrıs Türk halkının binlerce şehit vererek bugüne geldiğini kaydetti. Töre, “Şehitler verilmeden istiklal korunmaz” dedi.

Töre, terör odaklarının dış ülkelerin desteğiyle beslendiğine işaret ederek, birçok kişinin terör olaylarını hayatını kaybettiğini söyledi.

Teröristlerin Suriye topraklarında beslendiğini belirten Töre, Türkiye’nin bunun önüne geçmek için uzun yıllar bir çok diplomatik girişimde bulunduğunu, ancak bunun yeterli olmadığını kaydetti.

Töre, Türkiye’nin hem terörü sonlandırarak kendi güvenliğini sağlamak, hem de milyonlarca insanın Suriye’den Türkiye’ye göç etmesini engellemek için sınır ötesi harekat yapmak zorunda kaldığını belirtti.

Başka çare yoksa, şehitler ve gazilerin olacağını söyleyen Töre, Kıbrıs Türk halkının da Türkiye’nin yanında olduğunu belirtti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bazı sınır kapılarını tek yönlü kapatmasını eleştiren Töre, Rumların sınır kapılarını kapatmak için bahane aradığını söyledi.

Rumların, sınır kapısı kapatacaksa, havaalanı ve limanlarını, koronavirüs görülen Yunanistan’a kapatması gerektiğini söyleyen Töre, kapatılan sınır kapılarının bir an önce açılması gerektiğini vurguladı.

03/03/2020 16:49