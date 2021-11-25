Hançerli: MS hastalarının ilaç eksikliği devam ediyor... Sesimizi duyun artık

Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği Başkanı Sibel Hançerli, MS hastalarının ilaç eksikliğinin devam ettiğini vurguladı ve yetkililerin ilaç eksikliği sorununa bir an önce çözüm üretmesini istedi.

“KAYNAK YOK SÖZLERİNİ DUYMAK DEĞİL İLAÇLARIMIZI İSTİYORUZ”

Hançerli yazılı açıklama yaparak, tedavideki aksamaların MS hastalarının atak geçirmesine ve engellilik durumunun artmasına neden olabileceğine dikkat çekti ve “Sesimizi duyun artık. İlaçlarımızı zamanında almak istiyoruz. Sağlığımızla oynamayın. ‘Kaynak yok” sözlerini duymak değil, hakkımızı, ilaçlarımızı istiyoruz” dedi.

MS hastalarının uzun zamandır yaşadığı ilaç eksikliğinin dayanılmaz boyutlara geldiğinin altını çizen Hançerli “Temel ihtiyacımız ve hakkımız olan ilaca erişememek var olan sorunlarımızın tuzu biberi oldu. Zamanında alamadığımız ilaçlar sağlığımızın daha da bozulmasına neden olabilmektedir. Tedavideki aksamaların atak geçirmemize ve engellilik durumumuzun artmasına neden olabileceği bilimsel bir gerçektir. Yetkililer ilaç eksikliği sorununa bir an önce çözüm üretmeli ve bu ülkede COVİD-19 dışı hastalar olduğunu da hatırlamalıdır” dedi.

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25/11/2021 17:55