Hande Ataizi soyunmak için şartlarını açıkladı!

Hande Ataizi, katıldığı bir canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oyuncunun rol gereği soyunmasının normal olduğunu belirten Ataizi kendi şartlarını da açıkladı.

Hande Ataizi, Şafak Yavuz'un sunduğu Marina Sohbetleri'ne konuk oldu. lk olarak eski dönemdeki oyuncular ile şimdiki oyuncuları değerlendiren Ataizi, şimdiki oyuncuların kolay yoldan para kazanmak istediğini iddia etti.



Oyuncunun rol gereği soyunmasının normal olduğunu belirten Ataizi, şartlarını şöyle sıraladı:



"Soyunmam için çok iyi bir yapım, iyi bir yönetmen ve çok inandığım bir iş olması gerekiyor."

Hande Ataizi'nin son olarak adı 'Yasak Elma' dizisiyle anılmıştı. Fakat oyuncu gelen teklifi reddetmiş ve projede yer almayacağını açıklamıştı.