Hande Erçel ile Kerem Bürsin ayrı kalacak!

Sen Çal Kapımı' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in aşkı tam gaz devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda Amerika'da eğitim almak istediğini söyleyen Erçel'e, sevgilisi Bürsin'in de eşlik edeceği öğrenilmişti ancak sürpriz bir davet, planların bozulmasına neden oldu.

Haklarında çıkan 'aşk' haberlerini uzun süre reddeden Hande Erçel ve Kerem Bürsin, birlikte rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizisi sezon finali yaptıktan sonra Maldivler tatiline çıkmış ve sosyal medya paylaşımlarıyla iddiaları doğrulamıştı.

O günden beri gündemden düşmeyen ikiliden Hande Erçel, geçtiğimiz aylarda kız arkadaşlarıyla birlikte çıktığı Bodrum tatilinde objektiflere takılmış ve gazetecilerin sorularını cevaplamıştı.

Oyunculuk eğitimi almak istediğini söyleyen Erçel, "Ya Londra'ya gidiyorum ya da Amerika'ya. Şu an için net değil. Okul araştırıyoruz, 15 Eylül gibi netleşecek, ona göre sonra söyleriz" demişti.

UçanKuş TV'den Okan İşçi'nin haberine göre; eğitim için kararını Amerika'dan yana veren güzel oyuncuyu sevgilisi Kerem Bürsin'in yalnız bırakmayacağı ortaya çıkmıştı.

Gözde aşıkların şimdilerde 25 Kasım'da gidecekleri Amerika'da kiralık ev bakmakla meşgul oldukları ve orada toplam 3 ay kalacakları da öğrenilmişti. 27 yaşındaki Hande Erçel, hem oyunculuk eğitimi alacak hem de sevgilisi Kerem Bürsin (34) ile birlikte Amerika'nın tadını çıkartacaktı.

Ancak son anda ikilinin tüm planları bozuldu. ABD'deki ailesini ziyaret etme hazırlığı yapan Bürsin, İspanya'da düzenlenecek moda şovundan davet gelince yeni bir seyahat planı yapmak zorunda kaldı.

Kanarya Adaları'nın en büyüğü olan Gran Canaria'nın turizm imajını güçlendirmek için düzenlenen Gran Canaria Sweem Week mayo defilesine Kerem Bürsin de katılacak.21-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan etkinlik nedeniyle ünlü aktör, ABD planını başka zamana ertelemek zorunda kaldı. Bu sebeple Erçel, kısa süreliğine de olsa sevgilisinden ayrı kalacak

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16/10/2021 16:20