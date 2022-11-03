Hande Erçel: Yetenek yoksa güzellik boş
Son zamanlarda eski sevgilisi Kerem Bürsin'le tekrar barıştığı iddialarıyla gündeme gelen Hande Erçel, oyunculukta güzelliğin değil yeteneğin önemli olduğunu belirtti.
03/11/2022
cnn-türk
Hande Erçel oyunculukta güzellik değil, yeteneğin daha önemli olduğunu söyledi.
Hande "Çoğu zaman işimizden ziyade fiziksel görüntümüzle ön plana çıkıyoruz."
"Kilomuz, ne giydiğimiz, saçımız, makyajımız yeteneğimizin önüne geçiyor."
"Ne kadar güzel olursanız olun, yetenek yoksa hepsi boş" dedi.