Hande Erçel: Yetenek yoksa güzellik boş

Son zamanlarda eski sevgilisi Kerem Bürsin'le tekrar barıştığı iddialarıyla gündeme gelen Hande Erçel, oyunculukta güzelliğin değil yeteneğin önemli olduğunu belirtti.

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03/11/2022
cnn-türk

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Hande Erçel: Yetenek yoksa güzellik boş

Hande Erçel oyunculukta güzellik değil, yeteneğin daha önemli olduğunu söyledi.

Hande "Çoğu zaman işimizden ziyade fiziksel görüntümüzle ön plana çıkıyoruz."

"Kilomuz, ne giydiğimiz, saçımız, makyajımız yeteneğimizin önüne geçiyor."

"Ne kadar güzel olursanız olun, yetenek yoksa hepsi boş" dedi.

03/11/2022 16:31
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TAGS: hande erçel, yetenek, güzellik
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