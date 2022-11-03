Hande Erçel: Yetenek yoksa güzellik boş

Hande Erçel oyunculukta güzellik değil, yeteneğin daha önemli olduğunu söyledi.

Hande "Çoğu zaman işimizden ziyade fiziksel görüntümüzle ön plana çıkıyoruz."

"Kilomuz, ne giydiğimiz, saçımız, makyajımız yeteneğimizin önüne geçiyor."

"Ne kadar güzel olursanız olun, yetenek yoksa hepsi boş" dedi.

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03/11/2022 16:31