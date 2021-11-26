Hande Erçel’in doğum günü pozlarına beğeni yağdı

Kerem Bürsin ile aşk yaşayan Hande Erçel, 28 yaşına girdi.

Çeşitli yerlerde doğum günü kutlamaları yapan Erçel, çektirdiği tüm pozları da Instagram hesabından paylaştı.

Oyuncu, paylaşımında “Nasıl özel hissettiğimi sayfalarca anlatabilirim ama kısacık bir teşekkürüme tüm anlamları yükleyebilirsiniz bence. Siz iyi ki varsınız. Ve teşekkür ederim pudra kokulum” notunu yazdı.

Erçel’in paylaşımı kısa sürede 2,5 milyondan fazla beğeni aldı.

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26/11/2021 13:35