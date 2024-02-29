Hande Erçel'in Paris Moda Haftası stili gündem oldu

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29/02/2024

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Hande Erçel'in Paris Moda Haftası stili gündem oldu

Tatil paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü oyuncu Hande Erçel, Paris Moda Haftası'na katıldı. Oyuncu şıklığıyla göz kamaştırdı.

Son olarak Bambaşka Biri adlı diziyle izleyiciyle buluşan Hande Erçel hem rol aldığı yapımlar hem de özel hayatıyla çok konuşuluyor.

Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularından biri olan Erçel, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen moda haftasına katıldı.

Balmain markasının defilesine katılan Erçel'in görünümü beğeni topladı.

Erçel'in sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni ve yorum yağdı.

 

29/02/2024 20:50
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