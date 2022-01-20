Hande Kayasal Çelikden: DP Ülkesini Düşünen Kurumsal Bir Kitle Partisidir

Demokrat Parti Girne 2’inci sıra milletvekili adayı Hande Kayasal Çelikden, parti olarak ülkenin gelişimi be kalkınması için gerekli plan ve programa sahip olduğunu belirtti.

DP’nin, gelenekleri olan, KKTC’ye bağlı, Anavatan Türkiye ile iyi ilişkileri savunan, bunu da uygulamada gösteren bir parti olduğunu vurgulayan Hande Kayasal Çelikden, yeni süreçte de bu geleneklere bağlı kalınacağının altını çizdi.

Bugün mecliste 3 milletvekili ile temsil edilen DP’nin seçimden sonra mecliste grubu ile yer alacağını söyleyen Hande Kayasal Çelikden, buna yürekten inandığını söyledi.

Hande Kayasal Çelikden, “Her zor dönemde parti olarak ülkemizin önünü açtık. Sorumluluk almaktan kaçmadık. Pandemi yönetimi de dahil, her zor süreçte DP halkını düşündü. Halkımız bunu takdir ediyor, gittiğimiz ger ortamda buna şahit oluyoruz” dedi.

3’üncü parti DP, büyüme devam edecek

Hande Kayasal Çelikden, anketlerin tamamında belirgin bir şekilde açık ara üçüncü parti konumunda olduklarını vurguladı.

DP’siz bir hükümet kurulamayacağını, yeni dönemde de parti olarak hükümette yer alacaklarını vurgulayan Çelikden, şöyle davam etti:

DP her zaman hükümette sorumluluk almaktan kaçmayan bir parti oldu. En zor dönemlerde dahi hükümette yer alarak halka hizmet ettik.

Zor anlarda, partimizi düşünmedik. Geride kalan dört yıllık dönemin önemli bir bölümünde ülke ciddi krizler yaşadı.

Genel Başkanımız Fikri Ataoğlu, hiçbir noktada parti öncelikli davranmadı.

Her aşamada, “ülkemiz hizmet bekliyor” dediler, yetkili kurullarda da buna uygun kararlar alındı.

Seçim sonrası da zor olacak, biliyoruz. Buna rağmen yine elimiz taşın altında olacak.

Ben deneyeceğiz, parti olarak ülkemizin hizmetinde olacağız.

DP büyümeye, kitle partisi olmaya, örgütsel olarak kurumsallaşmaya devam edecek.

“Ciddi adımlara ihtiyaç var”

Hande Kayasal Çelikden, yaşanan krizlerin ciddi anlamda yapısal reformlar gerektiğini gösterdiğini söyledi.

KKTC’nin kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapıya ulaşmasının zır olmadığını belirterek, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Ülke olarak fakir değiliz. Eğitim ve turizmde çok ciddi yatırımlarımız var. Ben, bütçe açıklarının kendi içimizde doğru planlama ile ortadan kaldırılacağına inanıyorum.

Doğru alanlara yönlendirilecek yatırımlarla doğru vergilendirme kaçınılmaz.

İhtiyacımız ise bu ülke için dertlenen kadroların doğru adımlar atmadı, cesur olması. DP olarak bizler ne yapılması gerektiğini bilecek devlet yönetim tecrübesine sahibiz. Yeni dönem, yeniliklerin kamuda yaşam bulacağı bir dönem olacak.

Doğru adres DP, bize güvenin

Demokrat Parti’nin, halkın güvenle devlet yönetimini teslim edeceği bir parti olduğunun altını çizen Hande Kayasal Çelikden, sözlerini şöyle noktaladı:

Demokrat Parti yenilenen genç ve dinamik kadroları ile hizmet için hazır. Tek başına herhangi bir partinin iktidar olma şansı yok.

Bu tabloda, ülkemizi yine koalisyon hükümetleri bekliyor.

DP, sandıktan yine büyük bir kitle partisi olarak çıkacaktır. Bu sorumluluk ve bilinçle çalışmaya devam ediyoruz.

Halkımızdan bizlere güvenmesini istiyoruz. Yaşanan her olaydan ders ve tecrübe çıkararak, zor dönemde görev almaya hazırız.

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20/01/2022 18:08