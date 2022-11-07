Hande Soral, kedi maması yedi

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07/11/2022

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Hande Soral, kedi maması yedi

Yeni anne olan Hande Soral, konuk olduğu programda kedi maması yedi.

Ekranların sevilen oyuncusu Hande Soral, son günlerde gündemden düşmeyen isimlerden biri. Yakın zamanda oğlu Ali'yi kucağına alan güzel oyuncu, Show TV'de ekranlara gelen Doğu Demirkol ile Alelade Show'a konuk oldu.

Kedi maması yedi

Hande Soral, gözlerini kapatarak yiyecekleri tahmin etme yarışması oynadı.

"Evde de tadıyorum"

Kedi mamasını tadarak tahmin eden oyuncu, tattığı ürünün kedi maması olduğunu öğrenince "Her gün muhatap olduğum bir şey, çocuklara verdiğim mamanın tadına bakıyorum." yorumunu yaptı.

07/11/2022 22:16
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TAGS: Hande Soral, kedi maması yedi
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