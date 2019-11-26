Hande Ünsal Kimdir

Hande Ünsal, İzmir Devlet Konservatuarında gerekli müzikal eğitimlerini alarak 2011’li yıllarda pop müziğe hızlı bir giriş yapan şarkıcılardan sadece biridir. Annesinin Niran Ünsal olması sebebi ile küçüklükten bu yana şarkılarla iç içe büyüyen genç müzisyen müzik alanında ilk eğitimini Haliç Üniversitesi’nde almıştır. 2011 yılında Aydın Kurtoğlu ile yaptığı “Köle” isimli parça ile gündeme bomba gibi düşerek müzikseverlere adeta şok etkisi yarattı. Çıkardıkları bu parça dijital medyada büyük ölçüde yankı uyandırarak tıklanma rekorları kırdı.

Hande Ünsal şarkıları “Nerdesin, Seni Sever Miydim, Oyna Oyna, İki Çift Laf” olarak biliniyor. Müzisyenlik hayatı boyunca tamamen single projelere yoğunlaşan güzel sanatçı son zamanlarda gündeme “Daha İyi” adını verdiği parça ile geliyor. Parçanın sözleri tamamen Serkan Balaban tarafından yazılmış bestesi ise Hande Ünsal tarafından yapılmıştır. Şarkıcının hayran kitlesinin çok geniş olması sebebi ile çok önemli bir bekleyiş gerçekleşiyor. Aynı zamanda şarkıya çekilen klip ise neredeyse mükemmel denilecek kadar iyi bir şekilde projelendirilmiş. Güzel şarkıcı bu şarkıyı ve klibi “Hayatımın Projesi” olarak nitelendiriyor ki gerçekten de öyle gözüküyor. Niran Ünsal’da kızının piyasaya sürdüğü tüm projelerde tam destek vererek şarkıların söz ve müziklerinde gerekli tüm yardımı sunuyor.

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Hande Ünsal Şarkıları

Şarkıcının çıkardığı single parçaların tümüne aşağıda bulunan listeden göz atabilirsiniz.

Nerdesin? Seni Sever Miydim Oyna Oyna İki Çift Laf Yorgun Yıllarım Belki Üstümüzden Bir Kuş Geçer (Cover) Ara Beni Lütfen Söyleyin

26/11/2019 16:58