Hande Yener: Bir ilişkimde ilk kez 5 yıl süresini geçtim

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Hülya Avşar'ın YouTube kanalında kariyeri ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İYİ Kİ SENİNLE KARŞILAŞTIK"

Yıllar önce kendisini keşfeden Hülya Avşar'a teşekkür eden Hande Yener, "Ben de tezgahtardım. Şarkıcı nasıl oldum? Seninle karşılaşmasak belki de başka bir şey olacaktım. İyi ki seninle karşılaştık" ifadelerini kullandı.

FİT KALMAK İÇİN YOGA YAPIYOR

51 yaşındaki ünlü şarkıcı, fit görünümünü yogaya borçlu olduğunu şu sözlerle açıkladı:

"Fit kalmak için spor da yapıyorum. Yoga yapıyorum. Çok güzel besleniyorum. Akşam 7 - 8 sebzemi yerim. Bir kilo bile alsanız size bir kilo ödem hediye ediyor. Sebzeyle, su içerek. Peynir ve yumurtadan vazgeçemiyorum. Alkol almıyorum."

"5 YILDIR SEVGİLİM VAR"

Avşar'ın "Sevgilin var mı?" sorusunu da yanıtlayan Hande Yener, "5 yıldır sevgilim var benim müziklerimi yapıyor. Biz çok iyi arkadaşız, o yüzden ilk kez bir ilişkimde 5 yıl süresini geçtim" dedi.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Sevgilisi ve prodüktörü Misha'dan bahseden Yener, "Çok şanslıyım, beni alıyor, dinliyor. İlk söylediğim şey 'Seni bana Allah yolladı', ikinci söylediğim şey 'Aileni tanımak istiyorum.' 'Rol mü yapıyorsun bana' dedim ve annesiyle tanıştım" ifadelerini kullandı.