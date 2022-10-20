Hande Yener: Botoks yaptırarak mutlu oluyoruz!

Etiler’de görüntülenen Hande Yener’in dudağındaki morluk dikkat çekti. Şarkıcı, “İşlem yaptırdım. Eskiden alışveriş tatmin ederdi kadınları, artık botoksla mutlu oluyoruz” dedi.

Hande Yener önceki gün Etiler’de bir mekândan çıkarken görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı “Stüdyoya gidiyorum, kayıt yapacağım. Yeni bir şarkı geliyor, olay olacak. Stilimi de yenileyeceğim. Sadece kılığım da değil her şeyim değişecek, çok sır vermeyeyim” dedi.

Dudağındaki morluk dikkat çeken şarkıcı “Dudağıma işlem yaptırdım. Teknoloji çıkmış kullanmayacak mıyım? Cep telefonu gibi bir şey bu artık. Ben her zaman bakımımı yaparım. Eskiden alışveriş tatmin ederdi kadınları artık botoks ve benzeri durumlarla mutlu oluyoruz” diye konuştu.

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20/10/2022 09:43