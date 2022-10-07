Hande Yener: Efektlere ihtiyaç duymuyorum, doktorum sağlam

Sahne performansı ve iddialı kostümleriyle magazin gündemin düşmeyen popçu Hande Yener, geçtiğimiz günlerde Sakarya’da uçlarını neon yeşile boyattığı yeni saç imajı ile müzik ziyafeti sundu.

Büyük ilginin yaşandığı Sakarya konserine Junus Coban kostümü ile çıkan Hande Yener, hem tarzı hem de yorumcu kimliğiyle alkış aldı. Ünlü şarkıcı, konserinde bir hayranının selfie ricasını kırmadı.

Yener, hayranının telefonuyla bol bol selfisi çekti. Hayranı tarafından efektsiz çekim ayarında uzatılan telefonla çekim yapan popçu, "Efektlerle fotoğraf çekilmeyi sevmiyorum, ihtiyacım yok, doktorum sağlam" sözleriyle espri yaptı.

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07/10/2022 20:29