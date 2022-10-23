Hande Yener sahnede bayıldı

Ünlü şarkıcı Hande Yener, önceki akşam Ataşehir'deki bir mekanda sevenleriyle buluştu.

Sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Yener, bir ara sahnede baygınlık geçirdi.

Büyük panikle önce sahne arkasına oturtulan daha sonra dışarı çıkartılan Hande Yener, bir süre hava aldıktan sonra sahnesine kaldığı yerden devam etti.

Yener'in mide bulantısından ötürü sahnede başının döndüğü öğrenildi. Ünlü şarkıcının genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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23/10/2022 16:22