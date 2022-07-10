Hande Yener'den ilginç tespit: O kişiler kilo alıyor

Pembe mini tayt ve üzerine aynı renkte tüylü bir büstiyer giyen popçu, gözüne de turuncu tüylerle kaplı bir güneş gözlüğü taktı. 49 yaşındaki Hande Yener’e DJ kabininde 30 yaşındaki oğlu Çağın Kulaçoğlu eşlik etti. Hande Yener için 120 şampanya açıldı. Son dönemde sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen ve formda haliyle yıllara meydan okuyan Hande Yener, kilo problemiyle ilgili kendi tespitini dile getirdi.

Çeşme'de konser veren Hande Yener, sahne kostümüyle yine dikkatleri üzerine çekti. Pembe bir tayt ve üzerine aynı renkte tüylü bir büstiyer giyen ünlü popçu, gözüne de her yeri turuncu tüylerle kaplı bir güneş gözlüğü taktı.

Son dönemde şarkılarıyla olduğu kadar kostümleriyle de adından söz ettiren Yener, dansçılarıyla birlikte hareketli bir programa imza attı.Fiziğiyle genç kızlara taş çıkaran Hande Yener'e, her konserinde olduğu gibi oğlu Çağın Kulaçoğlu DJ kabininden eşlik etti. Söylediği aşk parçasının ardından kendi tespitini dile getiren Yener, "Eskiyi unutamayanlar kilo alıyormuş.""Yani bir yerden kopamayanlar kilo problemi yaşıyormuş." Gerçi aranızda kilolu insan da yok. Demek ki herkes ayrılmış da gelmiş" şeklinde espri yaptı.

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10/07/2022 14:18