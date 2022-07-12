Hande Yener'den kanser açıklaması

Sahnede tercih ettiği gösterişli ve cesur kostümlerle sık sık gündeme gelen şarkıcı Hande Yener, geçtiğimiz senelerde meme kanserine yakalanmış ve gördüğü tedavi sonucu kanseri atlatmıştı. Hande Yener, yaşadığı zor günleri anlattı.

Şarkıcı Hande Yener, 2020'de meme kanserine yakalandığını öğrenmiş ve bir süre tedavi görmüştü.

O dönem hastalığını kimseye anlatmadığını söyleyen şarkıcı, geçirdiği zor dönemlere ilişkin konuştu.

Yener, "Çok önemli bir rahatsızlık atlattım. Kimseye de anlatmadım. Çünkü o dönem herkesin morali zaten çok bozuktu. Ailemden sakladım. Sevenlerimi de üzmek istemedim.

İlk duyduğumda konuşamıyordum ve kilitlenmiştim" dedi. Göğsümde kitle hissettim, hastaneye koştum. Bir şeyler olduğunu anlamıştım" diyen Yener, şu ifadeleri kullandı:

"Tomografiler çekildi. Doktorun sonuca bakıp 'Felaket' dediğini duydum, yıkıldım. Raporlarımı alıp oradan çıktım.

Delirmiş vaziyetteydim. Misha arabada bekliyordu. Ona “Ben ölüyorum” dedim.

Sonra başka doktorla görüştüm. 'Erken teşhis hayat kurtarır' dedi. Dediği de oldu. Şükür sağlığıma kavuştum."

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12/07/2022 21:55