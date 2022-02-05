Hande Yener'in kıyafeti olay oldu!

Hande Yener sahne kostümüyle yeniden gündemde! Şarkılarının yanı sıra konserlerinde tercih ettiği kostümlerle de çok konuşulan Hande Yener, dün akşam sevenleriyle buluştu. Yener'in kıyafeti olay oldu!

Pop müziğinin sevilen ismi Hande Yener, konserlerindeki performansların yanı sıra sahne kostümleriyle de gündem olmaya devam ediyor. Dün akşam İstanbul'da bir mekânda sahne alan şarkıcı sevenlerine eğlenceli anlar yaşattı.

Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü sanatçının tarzı da büyük ilgi gördü. İç çamaşırı detaylı bir pantolon ve göğüs dekolteli bir bluz tercih eden Hande Yener'in kostümü sosyal medyayı salladı.

Bazı takipçileri kıyafeti 'Perde üzerine bikini mi giydiniz? Tarz olayım derken komik olmuş' şeklinde yorumlarken bazıları da 'Gayet şık' demekle yetindi.

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05/02/2022 14:43