Hanehalkı bütçe anketi yapılacak!

Hanehalkı Bütçe Anketi alan uygulamasının 1 Temmuz- 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı.

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06/05/2021

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Hanehalkı bütçe anketi yapılacak!

Hanehalkı Bütçe Anketi alan uygulamasının 1 Temmuz- 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı.
İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, KKTC Muhtarlar Birliği Derneği’nden davet aldıklarını, Güzelyurt-Lefke bölge muhtarlarını bilgilendirmek üzere yarın saat 18.00’da Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde toplantı gerçekleşeceğini belirtti.
Öksüzoğlu, Hanehalkı Bütçe Anketinin çerçevesinin oluşturulabilmesi için 22 Nisan – 15 Mayıs tarihleri arasında adres listeleme çalışması yapıldığını da kaydetti. 
Türel Özer Öksüzoğlu, bu çalışmanın devamında bir yıl (dört mevsim) süresince devam edecek Hanehalkı Bütçe Anketi alan uygulamasının 1 Temmuz - 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtti.

06/05/2021 15:12
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TAGS: Türel Özer Öksüzoğlu, Hanehalkı Bütçe Anketi, anket
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