HABER KIBRIS

Hanehalkı İşgcü Anketi alan çalışması yapılacak

DPÖ, 2018 yılı için Hanehalkı İşgücü Anketi’nin alan çalışmasının 5 Kasım – 18 Kasım  tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu

ads
31/10/2018

Hanehalkı İşgcü Anketi alan çalışması yapılacak

Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı (DPÖ), 2018 yılı için Hanehalkı İşgücü Anketi’nin alan çalışmasının 5 Kasım – 18 Kasım  tarihleri arasında gerçekleştirileceğini duyurdu.

4 BİN HANEHALKI 

DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, Hanehalkı İşgücü Araştırması’nın, örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilen bir anket  olup, KKTC genelinde yaklaşık 4 bin  hanehalkı ile görüşüldüğünü belirtti.

Muhtaraoğlu, DPÖ tarafından eğitim verilen anketörlerin, tamamen tesadüf olarak örneğe seçilen haneleri ziyaret edeceğini ve bu hanelerde bulunan kişilerden aldıkları cevaplar doğrultusunda anket formunu dolduracaklarını kaydetti.

Muhtaroğlu, anket kapsamındaki soruların büyük bir kısmının anketin referans dönemi olarak belirlenen ve 2018 yılının 42. haftasını kapsayan 15 Ekim 2018 – 21 Ekim 2018 tarihleri arasındaki işgücü durumuna yönelik olacağını kaydetti.

Araştırma için seçilen hanelerin   tüm haneleri temsil etme özelliğine sahip olduğundan verilecek bilgilerin  ülke genelinde onlarca hane halkını temsil edeceğini ifade eden Muhtaroğlu, bu doğrultuda   bilgi verecek olan hane halkı bireylerinin gereken titizliği göstermeleri ve anketörlere yardımcı olmalarının  büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Anket  ile ilgili  şikayet veya öneriler 601 12 00  ve  601 12 01 numaralı telefonlar aracılığıyla bildirilebilecek.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Hanehalkı İşgücü Anketi, ödül muhtaroğlu, haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems