Hanehalkı İşgücü Anketi alan çalışması 16 – 29 Ekim’de

İstatistik Kurumu Hanehalkı İşgücü Anketi alan çalışmasının 16 – 29 Ekim tarihleri arasında  yapılacağını açıkladı.

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13/10/2023

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Hanehalkı İşgücü Anketi alan çalışması 16 – 29 Ekim’de

İstatistik Kurumu Hanehalkı İşgücü Anketi alan çalışmasının 16 – 29 Ekim tarihleri arasında  yapılacağını açıkladı.

Açıklamada, örnekleme yöntemiyle gerçekleştirilen anket kapsamında 2023 yılı için KKTC genelinde 4 bin 32 hane halkı ile görüşüleceği bildirildi.

Hanehalkı İşgücü Araştırması’nı uygulamak üzere İstatistik Kurumu tarafından eğitimi verilen yaklaşık 90 anketör tamamen tesadüfi olarak örneğe seçilen haneleri ziyaret edecek ve bu hanelerde bulunan kişilerden aldıkları cevaplar doğrultusunda anket formunu dolduracak. Anketörler istenildiğinde gösterilmek üzere İstatistik Kurumu mührünün bulunduğu görev belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

Bu araştırma için seçilen haneler ülkedeki tüm haneleri temsil etme özelliğine sahip olduğundan verilecek bilgiler ülke genelinde onlarca hanehalkını temsil edecek. Bu doğrultuda   bilgi verecek olan hane halkı bireylerinin gereken titizliği göstermeleri ve anketörlere yardımcı olmaları rica edildi.

13/10/2023 14:18
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TAGS: İstatistik Kurumu, Hanehalkı İşgücü Anketi
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