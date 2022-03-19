Hangi grand prix, ne zaman? İşte 2022 Formula 1 takvimi

Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları organizasyonu Formula 1'in yeni sezonu Rusya'nın çıkarılmasının ardından 22 ayaktan oluşacak.

Sezon, salgın ya da başka bir gerekçeyle değişiklik yaşanmazsa 20 Kasım'daki Abu Dabi Grand Prix'siyle tamamlanacak.

- 2022 Formula 1 takvimi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022 takvimi şöyle:

20 Mart: Bahreyn Grand Prix

27 Mart: Suudi Arabistan Grand Prix

10 Nisan: Avustralya Grand Prix

24 Nisan: Emilia Romagna Grand Prix

8 Mayıs: Miami Grand Prix

22 Mayıs: İspanya Grand Prix

29 Mayıs: Monaco Grand Prix

12 Haziran: Azerbaycan Grand Prix

19 Haziran: Kanada Grand Prix

3 Temmuz: Büyük Britanya Grand Prix

10 Temmuz: Avusturya Grand Prix

24 Temmuz: Fransa Grand Prix

31 Temmuz: Macaristan Grand Prix

28 Ağustos: Belçika Grand Prix

4 Eylül: Hollanda Grand Prix

11 Eylül: İtalya Grand Prix

2 Ekim: Singapur Grand Prix

9 Ekim: Japonya Grand Prix

23 Ekim: ABD Grand Prix

30 Ekim: Meksika Grand Prix

13 Kasım: Brezilya Grand Prix

20 Kasım: Abu Dabi Grand Prix

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19/03/2022 09:44