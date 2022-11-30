Hangi işimizde hayır var da, bu iş tam olacaktı?

HANGİ İŞİMİZDE HAYIR VAR DA, BU İŞ TAM OLACAKTI? ANAYASA’YI DELE DELE GELDİĞİMİZ SEÇİM ARİFESİNDE BU KEZ DE CİNSİYET KOTASI NEDENİYLE BİRÇOK PARTİ MECLİSİ LİSTESİ İPTAL

ÇETREFİLLİ YASALAR YARGIYI YORUYOR. SİYASİ PARTİLER SEÇİM YASASI İÇİN BİR ARAYA GELEREK DOĞRU DÜZGÜN, HERKESİN ANLAYACAĞI ŞEKİLDE DÜZENLEMELİ. VALLAHİ HEEPİMİZİ YORDUNUZ

Anayasayı delik deşik ederek iktidarına devam eden 3’lü hükümet ve, “Anayasa’yı deldiklerini mahkemede kanıtladık ama seçimlerin önünü açmak için bir kez daha anayasayı deleceğiz” diyen muhalefet, bugün yeni bir sınav verecek

Cinsiyet kotasına takılan UBP, CTP ve TDP, bir çok yerde hepten belediye meclis üyesi çıkaramayacak duruma geldi. Bunu aşmanın tek yolu, hızlıca bir yasa değişikliği ile kadın kotasını aşağıya çekmek. Bunun için de meclisin toplanması bekleniyor.

Şimdi; şöyle bir tablo ile karşı karşıyayız… Örneğin, Lefkoşa'da Demokrat Parti Meclis üyeleri listeleri iptal…. Beyarmudu'nda CTP ve TDP aday çıkaramıyor… Mesarya'da YDP’nin listesi cinsiyet kotasına takıldı, Yüksek Seçi,m Kurulu iptal etti

Lapta-Alsancak-Çamlıbel'de UBP ve DP, Güzelyurt'ta ise TDP, UBP, DP, CTP ve YDP'nin, yani tüm partilerin Belediye Meclis Üyesi aday listeleri, her cinsiyetten en az yüzde 30 oranında aday göstermedikleri için iptal edildi

Kararı alan Yüsek Seçim Kurulu dahi, 3’e 2 oy ile bu noktaya gelebildi. Partiler, aday sayısını yüzde 30’a bölerek, kadın aday sayısını belirlediler. Örneğin, Güzelyurt’ta oran 4.2 çıktı. Aşağıya yuvarlayarak 4 aday yeterli sanan partiler, 5 aday yapmadıkları için bu duruma düştü

Maalesef, sorunu bu kez siyaset ve yargı birlikte çözmeli. Aday iptalleri demek, kısa süre içerisinde ara seçim ile Güzelyurt’ta seçim yapmak, örneğin Lefkoşa’da DP, Beyarmudu’nda CTP- TDP, Lapta’da UBP adaylarını demokrasi dışı bırakmak, temsiliyeti yok saymak demek

Bulunacak formül belli. Ya YSK, kılıfına uyduracak, ki yargı bunu yapmaz. Ya, siyasi partiler hemen bir değişikliğe gidecek. Yüksek Seçim Kurulu’nun dahi kafasının karışık olduğu bir ortamda, siyasi partilerin bu hatayı yapması doğal

Üstelik, YSK bu kararı verirken, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin F. Şefik, Bertan Özerdağ ve Beril Çağda, “listelerin iptaline, Tanju Öncül ve Gülden Çiftçioğlu ise, “Yargının bir çözüm üreterek kaosu önlemesi” noktasında oy kullandı. Sonuç, “kaos” devam ediyor

Esas doğallık ama, nerden gelir bilirsiniz, bugüne nasıl geldik biz? Yerel seçimlerde anayasa deline deline… 4 yılda bir yapılması gereken seçimler, reform da hükümetin yüzüne gözüne bulaşarak bu günlere geldik. Şimdi de farklısı yaşanmıyor.

Şimdi herkesin kafası karışık. Yargı, “ret” kararı vererek, topu siyasete attı. Siyaset bugün meclisi toplar, “kotayı aşağı çekerse…” Ya da listeleri yeniden düzenlemeye imkan verirse... Buna yargının ne diyeceği merak konusu. Anayasa Mahkemesi’ne gider de yeni bir kaos ile yüzleşirsek kimse şaşırmasın.

Velhasıl, en baştan bu düğme yanlış iliklendi, haliyle iki yaka da bir araya gelmedi. Şimdi ise, cinsiyet kotası krizi ile yüzleştik. Demokrasi noktasında ciddi eksiklikler doğuracak liste iptalleri için yeni bir süreç yaşayacağız. Seçime ise 26 gün kaldı

Bu habere tepkiniz:



30/11/2022 08:23