Hangi sporda kaç kalori yakıyoruz?

Koşu / 30 dk: 450 kalori

Yapılan yeni bir araştırmaya göre yavaş ya da seyrek koşsalar, hatta sigara içseler, alkol kullansalar veya kilolu olsalar bile koşucuların, koşu yapmayanlara kıyasla ortalama 3 yıl daha fazla yaşadığı bulundu. Ayrıca koşu yapmak, kalp ve solunumla ilgili antreman yapmayı da sağlamış oluyor.

Bisiklet sürmek / 30 dk: 400 kalori

Bisiklet genel bir fiziksel egzersizdir. Bütün kaslarınızı güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca bisiklet sürmek kalbe iyi gelir, enerjinizi arttırır, stresinizi azaltır, diyabeti kontrol edebilir.

Yüzme / 30 dk: 360 kalori

Yüzmenin faydasını saymakla bitmez ve eğer uzun süre kas ve eklem sorunu yaşıyorsanız o halde muhkakkak yüzmey denemelisiniz. Yüzme, kilo kontrolünü sağlamakla birlikte kalp sağlığını destekler, kolestrol seviyesini dengeler, beynin oksijen alımını arttırır, genel kan dolaşımını iyileştirir ve eklem dokularda ağrı, rahatsızlıkları engeller.

Tenis / 30 dk: 300 kalori

Tenis, vücuttaki yağların yakılmasını sağlar ve enerjinizi arttırır. Vücuda alınan oksijenin kaslar tarafından verimli olarak kullanılmasını sağlar. Vücut koordinasyonunu geliştirir. Dinamik bir denge kazandırır.

Basketbol / 30 dk: 288 kalori

Basketbolu hep boy uzatıcı spor dalı diye tanıdık, bildik. Fakat boy uzatmanın dışında birçok fayda sağlıyor. Basketbol, solunum hastalıklarında oldukça etkili. Yorgunluğu alarak dinç hissetmenizi sağlıyor. Oksijen seviyenizi yükseltiyor. Enerji vererek hareketlilik sağlıyor. Kemiklerin güçlenmesini ve kaslarınkandan oksijen çıkarmasına destek veriyor.

İp atlamak / 30 dk: 250 kalori

İp atlamak herkesin kolaylıkla yapabileceği bir spor. Peki hiç yararlarını düşündüz mü? İp atlamak, dolaşım sistemimize doğrudan yardımcı olur. Akciğer kapasitemizi arttırır. Toksinlerden kurtarırken aynı zamanda stresi azaltır.

Dans / 30 dk: 250-300 kalori

Dans etmek, eğlenceli olmasının yanı sıra sağlığınız içinde çok yararlı. Esnekliğinizi, dayanıklılığınızı ve gücünüzü arttırır. Kasları bedenin kendi ağırlığına dayanmaya zorlayarak daha güçlü olmanızı sağlar. Ayrıca mutlu hissetmenize yardımcı olur. Stres ve depresyonu ortadan kaldırır.

Boks / 30 dk : 325 kalori

Eğer boksa ilginiz varsa size biraz faydalarından bahsedelim. Boks, kas kütlesini ve vücut direncinizi arttıran bir özelliğe sahip. Boks yapan kişiler, kendini savunma becerisi kazanırken, aerobik kapasitesi de artar. Boks, kemik gelişiminde de oldukça etkili olurken aynı zamanda hızlı ve çevik olmayı da sağlar.

Ayrıca günlük hayatta yaptığımız hareketlerle de kaç kalori yaktığınız merak ediyorsanız;

Merdiven çıkmak: 15 dk - 161 kalori

Bulaşık yıkamak: 15 dk - 89 kalori

Araba kullanmak: 15 dk 42 kalori - 30 dk 84 kalori, 1 saat - 172 kalori

Bahçe işleri: 30dk - 215 kalori

Ayakta yapılan işler: 30 dk 118 kalori - 1 saat - 236 kalori

Eşya taşımak: 15 dk 132 kalori 30 dk 264 kalori

Duş almak: 15 dk 84 kalori

Temizlik yapmak: 15 dk - 55 kalori, 30 dk - 110 kalori

Mutfak işleri: 30 dk - 100 kalori, 1 saat - 200 kalori

Uyumak: 15 dk - 18 kalori

Televizyon seyretmek: 15 dk- 21 kalori