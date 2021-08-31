Hangi üniversiteye kaç öğrenci yerleşti?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardında KKTC’ye yerleştirilen öğrenci sayısı da belli oldu. Döviz kurlarındaki artış ve pandemi nedeni ile ülkeye okuyama gelen öğrenci sayısında geçmiş yıla göre yüzde 12 düşüş meydana geldi. Ek kontenjanlarla beraber bu sayının biraz daha düşmesi bekleniyor.

KKTC üniversitelerine bu yıl 7 bin 560 öğrenci yerleşti. Kontenjanlara bakıldığında neredeyse KKTC üniversitelerinin yarı kontenjanının boş kaldığı görülüyor. 13 bin 369 öğrenci için açılan kontenjanların sadece 7 bin 560'ı doldu.

İlk üç sırayı Yakın Doğu Üniversitesi, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi’ne bin 951 kişi yerleşirken, Lefke Avrupa Üniversitesi'nde bin 512, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne ise bin 500 öğrenci yerleşti.

KKTC Üniversitelerine Yerleşmede İlk 5

1- Yakın Doğu Üniversitesi: 1951

2- Lefke Avrupa Üniversitesi: 1512

3- Doğu Akdeniz Üniversitesi: 1500

4- Girne Amerikan Üniversitesi: 698

5- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi: 693

İşte diğer üniversitelere yerleşenlerin sayısı:

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31/08/2021 16:12