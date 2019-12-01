Hangi ünlü ne kadar kazanacak?

2020 yılını sahnede karşılayacak ünlü isimlerin alacağı ücretler dudak uçuklatıyor. Bu yıl rekor Megastar Tarkan'da. Tarkan, Kıbrıs'ta vereceği konser karşılığında tam 2 milyon TL alacak.

Bu alanda rekor kıran isim ise yine Tarkan oldu. Pop müziğin mega starı, Kıbrıs'ta söyleyeceği şarkılar için 2 milyon TL alacak.

Listenin ikinci sırasında Hadise var. Kıbrıs'ta sahne alacak olan Hadise, 800 bin TL kazanacak.

Aynı Hadise ve Tarkan gibi yeni yılın ilk gecesinde Kıbrıs'ta sahnede olacak olan Ebru Gündeş, 600 bin TL alacak.

Sibel Can da yeni yılı Kıbrıs'ta karşılayacak. Can, vereceği konser için 500 bin TL alacak.

Konserlerinde izdiham yaşanan Yıldız Tilbe de 31 Aralık akşamı Kıbrıs'ta dinleyicileriyle buluşacak. Tilbe, konserden 500 bin TL kazanacak.

Oğlunun eğitimi için Londra'ya yerleşen Gülşen de yeni yılda Kıbrıs'ta sahne alacak isimlerden biri. Gülşen, sahneden 450 bin TL alacak.

Kıbrıs'ta sahnede olacak Linet de konserden 400 bin TL kazanacak.

Yeni yılı Kıbrıs'ta karşılayacak olan Seda Sayan, 300 bin TL kazanacak.

01/12/2019 12:57