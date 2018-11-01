Hangi ürün, ne kadar indirim içerecek? Bilgi yok!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın dün basın toplantısı ile duyurduğu ve bir çok üründe indirim içeren kampanya ile ilgili market sahipleri ciddi bir şaşkınlık yaşıyor.

Reis Market Direktörü Ayşen Buba, az önce yaptığı kısa açıklamada, “Hangi ürün, ne kadar indirim içerecek, market sahipleri olarak bilgimiz yok” dedi.

İşte o açıklama: 1 Kasım itibariyle Ticaret Odası' nın organize etmiş olduğu enflasyonla mücadle ile ilgili listede adı bulunan gıda sektöründeki hiçbir firmadan indirimle ilgili bir bilgi gelmediğini bildirir Sayın Ticaret Odasını göreve çağırıyorum